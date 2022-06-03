سيواجه المنتخب السعودي الأولمبي نظيره الياباني عصر الاثنين المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

خماسية المنتخب السعودي تمنحه الصدارة:

وكان الأخضر ضمن صدارة المجموعة الرابعة، بعد فوزه بخماسية على طاجيكستان، بينما جاء المنتخب الياباني ثانيًا برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب الإمارات اليوم بهدفين مقابل هدف.

توقيت المباراة:

الأخضر سيواجه اليابان، في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب باختاكور المركزي في دولة أوزبكستان.

يذكر أن الأخضر الأولمبي كان فاز بخماسية أمام طاجيكستان، حيث سجل الأهداف كل من “حمد اليامي، أيمن يحيى، هيثم عسيري، متعب الحربي، عبدالله رديف”.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز على اليابان للوصول للنقطة السادسة وتعزيز صدارة المجموعة الرابعة.