أكدت شركة المياه الوطنية، أن الهدف من خدمة الحد الاستهلاكي هي توعية العميل بارتفاع الاستهلاك فقط دون إيقاف الخدمة.

هدف الخدمة:

وأضافت المياه الوطنية، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الخدمة تستهدف ما يلي:

مساعدة العمل في إدارة الاستهلاك لعقاره

ضمان انخفاض الفاتورة

مشروع جديد:

وكانت شركة المياه الوطنية قد أعلنت ترسية مشروع جديد يسهم في زيادة نسبة التغطية بشبكات المياه، ويخدم أكثر من 24 ألف مستفيد في بارق بمنطقة عسير.

وبينت الشركة أن المشروع يتمثل في تمديد مياه الشرب إلى عدد من أحياء محافظة بطارق بأطوال خطوط وشبكات 183 كم، وقيمة العقد تجاوزت 34 مليون ريال.

وأشارت شركة المياه الوطنية، إلى أنه سيتم عمل أكثر من 4 آلاف توصيلة منزلية.