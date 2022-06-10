فاز نادي النصر على فريق الباطن وديًّا بهدفين مقابل هدف، وذلك تحضيرًا لآخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أصفر الرياض يحقق فوزًا ثمينًا:

وسجل ثنائية أصفر الرياض كل من البرازيلي أنسيلمو واللاعب محمد آل فتيل.

ويحتل أصفر الرياض، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 55 نقطة، أصفر الرياض سيواجه فريق الحزم في الجولة الـ29، ثم سيواجه فريق الفتح في الجولة الـ30.

وكان اسم الأرجنتيني بيتي مارتينيز ارتبط بالرحيل عن صفوف أصفر العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية، مع رحيل البرازيلي تاليسكا.