يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الكبار على ملعب مرسول بارك في الرياض خلال المباريات الأخيرة.

النصر يُعاني

وفي آخر 7 مباريات، اكتفى العالمي بفوز وحيد أمام الكبار في ملعب مرسول بارك، عندما فاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بنتيجة 4/2، وتعادل مرة واحدة ضد النادي الأهلي بهدف لكل منهما.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 5 هزائم على ملعب مرسول بارك، وكان آخرها خسارته برباعية دون رد أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه الحزم في ملعبه، فيما يستضيف الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.