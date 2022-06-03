أعادت الهيئة العامة للنقل، التذكير بالمستندات المطلوبة في عملية تأجير السيارات من أحد المكاتب المرخصة.

المستندات المطلوبة:

وتابعت النقل، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المستندات المطلوبة لإتمام عملية التأجير من أحد مكاتب تأجير السيارات المرخصة، هي:

ـ إثبات هوية.

ـ رخصة قيادة.

ـ أن تنطبق على المستأجر شروط التغطية التأمينية.

مخالفات:

وأشارت هيئة النقل إلى أنه يعد مخالفة، اشتراط مكتب التأجير مستندات إضافية لإتمام عملية التأجير، أو اشتراط توقيع المستفيد على أوراق أو مستندات خلاف عقد التأجير الإلكتروني.

وتابعت أن طلب المكتب مستندات إضافية أو توقيع العميل على مستندات خلاف عقد التأجير الإلكتروني يعد مخالفة.