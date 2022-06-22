باشرت فرق الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية 36 بلاغاً منذ دخول الحجاج القادمين من دولة العراق الشقيقة عن طريق منفذ جديدة عرعر من خلال فرقها المتواجدة على مدار الساعة بالمنفذ والتي يبلغ عددها (4) فرق إسعافية.

جهود متواصلة:

كما يواصل العشرات من المتطوعين والمتطوعات التابعين لفرع الهيئة بالمنطقة، جهودهم في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية أبرزها العمل على الترحيب وتقديم الضيافة والتنظيم ونقل كبار السن والمرضى عبر العربات وذلك خلال أيام التفويج الماضية، حيث بلغ عدد المتطوعين 42 متطوعاً ومتطوعةً، أنجزوا أكثر من 2,016 ساعة عمل تطوعي.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل البلاغات الإسعافية على الرقم “997” أو من خلال تطبيق “اسعفني”.