يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة مميزة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال في صدارة القائمة

ونجح الهلال في تحقيق أعلى حصيلة من النقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين فترتي التوقف الماضي والحالي للبطولة، حيث خاض 5 مباريات، وحصد 12 نقطة من أصل 15 نقطة متاحة.

وقبل نهاية المسابقة بجولتين، يملك الهلال 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.

الأكثر حصدًا للنقاط بين فترتي التوقف

ويتواجد في المركز الثاني بقائمة الأكثر حصدًا للنقاط بين فترتي التوقف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الطائي والاتفاق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز الثامن بـ34 نقطة، وحل الاتفاق في المركز الـ12 بـ31 نقطة.