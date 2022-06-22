يسير الهلال بشكل مميز مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، ليكون الأبرز ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رقم مميز للأزرق مع دياز

ويُعد الهلال أكثر الفرق حصدًا للنقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ تعيين رامون دياز مدربًا له في شهر فبراير الماضي، حيث نجح في تجميع 30 نقطة.

ويأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثاني، حيث نجح في حصد 17 نقطة خلال الفترة ذاتها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من قوة مباراتيهما.

الفتح ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مساء يوم غد الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.