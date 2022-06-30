تفوق نادي الهلال على 15 ناديًا في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك وفق تقييم الحوكمة للربع الرابع من موسم 2021/2022.

أندية تحصل على دعم 5 ملايين ريال وأخرى 3 ملايين

أزرق الرياض في الصدارة برصيد 6,96 نقاط، يليه الاتفاق ثانيًا، الحزم ثالثًا، الشباب رابعًا، النصر خامسًا، الفتح سادسًا، الأهلي سابعًا، الفيحاء ثامنًا، الفيصلي تاسعًا، التعاون عاشرًا، أبها رقم 11، ضمك في المركز الثاني عشر.

أندية الباطن والرائد والطائي والاتحاد في المراكز من 13 إلى الـ16 وجميعهم فئة ثانية سينالون دعمًا قدره 3 ملايين ريال.

بينما ستنال أندية ” الهلال، الاتفاق، الحزم، الشباب، النصر، الفتح، الأهلي، الفيحاء، الفيصلي، التعاون، أبها” دعمًا مالي قدره 5 ملايين ريال.

يذكر أن أزرق الرياض كان فاز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 بعد منافسة قوية مع الاتحاد.