يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد صراعًا بين الهلال والنصر لضم التشيلي أليكسيس سانشيز نجم برشلونة الإسباني السابق ولاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي الحالي.

وكان سانشيز انضم إلى نادي إنتر ميلان في صيف 2020 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المنافس لـ الهلال والنصر على الصفقة

وبحسب ما ذكره موقع FCinternews الإيطالي فإن ناديًا سعوديًا يرغب في ضم سانشيز، كما سيتنافس هذا النادي مع فريق غلطة سراي التركي الراغب كذلك في ضم اللاعب التشيلي صاحب الـ 33 عامًا.

ويملك الهلال والنصر فقط القدرة المالية على ضم أليكسيس سانشيز في صيف 2022، وربما يفكر النصر في التخلص من لاعبه الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لضم سانشيز في حال وافق على القدوم إلى الدوري السعودي.