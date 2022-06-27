يطمح الهلال في مواصلة التألق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة نظيره الفيصلي.

نتائج الهلال في الجولات الختامية:

ويتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مبارياته الختامية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق ضد الفيصلي، والتتويج باللقب.

وتمكن الزعيم من تحقيق الفوز في مباراته الختامية في آخر 5 مواسم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجاوز النصر، الفتح، الفيصلي، والشباب مرتين بنتيجة 2/ 1 و3/ 2.

ويعود آخر تعثر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيصلي في موسم 2015/ 2016.

الزعيم يستضيف الفيصلي:

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.