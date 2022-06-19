عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، بعد منحهم إجازة بالأمس.

الهلال يواصل استعداداته:

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم على تدريبات لياقية، وأدى اللاعبون بعد ذلك تطبيقات تكتيكية، قبل أن يختتم دياز الحصة التدريبية بمناورة فنية، وشارك الثلاثي سلمان الفرج، محمد البريك وجانغ هيون سو في التدريبات الجماعية.

وأدى البرازيلي ماثيوس بيريرا برنامجه التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني، فيما يلتحق الثلاثي سعود عبدالحميد، حمد اليامي وعبدالله رديف بتدريبات الهلال الجماعية، يوم الثلاثاء المقبل، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي.

الزعيم يستعد لمواجهة الفتح:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الهلال، مساء يوم 23 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.