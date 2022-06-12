استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأحد، تدريباته الجماعية، بعد منح اللاعبين راحة بالأمس.

الهلال يستأنف تدريباته الجماعية:

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين بدنية ولياقية، ثم أدى اللاعبون تطبيقات تكتيكية وفنية، فيما غاب سلمان الفرج عن المران، حيث تواجد في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعدما أوضحت الفحوصات تعرضه لكدمة في الكتف.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء يوم غد الاثنين، في مقر النادي، وذلك تأهبًا لاستئناف المنافسات.

الزعيم في الدوري هذا الموسم:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الزعيم 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد متصدر الترتيب حاليًّا بفارق الأهداف، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.