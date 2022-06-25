عاد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى تدريباته اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الفيصلي في الجولة الـ30 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأزرق فاز على الفتح أمس بالجولة الـ29، كذلك فاز الاتحاد على الاتفاق ليتأجل حسم الدوري للجولة الأخيرة الاثنين المقبل.

ماذا يحتاج الهلال لحسم لقب الدوري ؟

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الفوز على الفيصلي في الجولة الأخيرة لحسم اللقب دون النظر لنتيجة لقاء الاتحاد والباطن، كما أنه سيتوج بالبطولة في حالة نهاية المباراتين بالتعادل.

على الجانب الآخر، يحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الفوز على الباطن، وتعادل الزعيم أو خسارته في الجولة الأخيرة، كما أنه تعادل العميد مع الباطن سيمنحه اللقب في حالة فوز الفيصلي على الأزرق.