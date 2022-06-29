نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ18 في تاريخه.

الزعيم يتوج باللقب بعد منافسة مع الاتحاد

وفاز الزعيم على الفيصلي، فيما تعادل الاتحاد سلبيًا مع الباطن، ليحصد الأزرق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي، بعد تصدر الترتيب بـ67 نقطة.

تاريخ الهلال في الدوري

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تاريخًا حافلًا في البطولة، حيث إنه أول من حقق لقب دوري سعودي ممتاز رسمي موسم 1976/ 1977، ويُعد الأكثر حصولًا على البطولة في تاريخ المسابقة بـ18 لقبًا.

وانفرد الزعيم بتحقيق اللقب لـ3 مرات متتالية بمسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحسم البطولة في مدن الرياض، جدة، بريدة والرس، وفاز باللقب قبل الجولة الأخيرة في 1977، 1979، 2010، 2011، 2017، 2020 و2021.

ونال الهلال الدوري بكافة مسمياته عبر التاريخ “الدوري الممتاز، دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري زين السعودي للمحترفين، دوري جميل السعودي للمحترفين، الدوري السعودي للمحترفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما توج الزعيم بلقب الدوري بمختلف عدد الفرق المشاركة “8، 10، 12، 14 و16″، وهو النادي الوحيد الذي تمكن من تحقيق ذلك، وحصد البطولة بجميع أنظمتها “النقاط، المجموعات على مرحلتين بالنقاط والمربع الذهبي”.

وجمع الهلال 72 نقطة في موسم 2019/ 2020، محققًا أعلى رصيد نقطي في تاريخ المسابقة، ونجح في تسجيل 74 هدفًا بالموسم ذاته، ليحقق أعلى سجل تهديفي في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن الأزرق من تسجيل رقم قياسي دفاعي في البطولة موسم 1989/ 1990، حيث لم يستقبل سوى 6 أهداف في 22 مباراة، كما حقق أعلى نسبة نقاط في تاريخ الدوري بـ56 نقطة من أصل 66 بنسبة 84.84% في موسم 2009/ 2010.