أعلنت السلطات البريطانية، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 43 %، وذلك بتسجيل البلاد نحو نصف مليون إصابة خلال أسبوع.

نصف مليون إصابة خلال أسبوع

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو نصف مليون في أسبوع، بزيادة تصل إلى 43%.

وأشارت البيانات إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، كان ما يقدر بـ1415600 شخص مصابا بفيروس كورونا بزيادة عن 425800 إصابة.

وتعد هذه أعلى زيادة بعدد الإصابات المسجلة منذ مايو الماضي، لكنه لا تزال أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 4.9 ملايين في نهاية مارس.

سبب زيادة حالات كورونا

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الزيادة الأخيرة من المحتمل أن تكون ناجمة عن العدوى وسط انتشار متغيرات Omicron BA.4 و BA.5″ السائدين في بريطانيا.

كما يُعتقد أن الزيادة المفاجئة مرتبطة بعطلة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، وتضاؤل ​​المناعة بين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا والذين لم يحصلوا على اللقاح المعزز.

وفي يناير الماضي، أعلنت المملكة المتحدة رفع كل قيود فيروس كورونا، بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامة وإرشادات العمل من المنزل وشهادات اللقاح.