بدأت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر الاستعداد لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل.

الصعود لدوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في احتلال المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 65 نقطة، ليصعد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023.

الوحدة يبدأ الاستعداد

ويُعتبر فرسان مكة من أولى الإدارات التي بدأت الاستعداد لتدعيم صفوف الفريق الأول، حيث تعاقد النادي مع حارس المرمى المغربي الدولي منير محمدي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع هاتاي سبور التركي.

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الوحدة تعتزم إعادة النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، المعار إلى صفوف النصر، أملًا في الظهور بشكل مميز في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أعلنت الإدارة عن تعاقدها رسميًا مع المدير الفني الإيطالي – البوسني برونو أكرابوفيتش صاحب الـ54 عامًا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.