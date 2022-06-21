توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الثلاثاء، أجواء حارة لشديدة الحرارة على المملكة والخليج نهارًا معتدلة فجرًا، لافتًا إلى دخول فصل الصيف.

سقوط أمطار

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع هبوب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من وسط وغرب وشمال وشرق المملكة والخليج، ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار متفاوتة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة واليمن وأجزاء من عُمان.

بداية فصل الصيف

وأشار إلى أن الانقلاب الصيفي بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان جنوب الرياض قريب من حوطة بني تميم في أقصى مدى تصل إليه الشمس في شمال الكرة الأرضية، وهذا يعني دخول فصل الصيف فلكيًا في شمال الأرض ويعتبر نهار اليوم أطول نهارًا في السنة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم الثلاثاء، في تقريره عن حالة الطقس، استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويستمر تأثير العوالق الترابية على شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.