أعلنت منصة أبشر بدء المزاد الإلكتروني على اللوحات المميزة للمركبات. وأشارت عبر صفحتها الرسمية على تويتر إتاحة الاشتراك في المزاد لشراء اللوحات المميزة من خلال الرابط ؟

كما عرضت اللوحات المميزة لنقل الخصوصي، والنتقل الخاص، ولوحات الدراجات النارية.

تفاصيل طرح المزاد

ونوهت الإدارة العامة للمرور، أمس بانطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ونشرت الإدارة إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، تعلن فيه طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، والذي من المقرر أن يبدأ غدًا الأحد الموافق 26 يونيو حتى يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو.