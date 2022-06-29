تلقى نادي الهلال خبرًا سارًا وذلك حول تسجيل الصفقات الصيفية في صيف العام الحالي، بعد منعه من التسجيل لفترتين بسبب قضية لاعبه محمد كنو مع نادي النصر.

وكانت غرفة فض المنازعات في مايو الماضي أصدرت قرارًا بإيقاف كنو 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم، وحرمان أزرق الرياض من تسجيل الصفقات لفترتين، مما جعل الزعيم يتقدم باستئناف إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

متى يُنفذ قرار المنع؟

وكشف الإعلامي عناد الرشيد آخر المستجدات حول الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “قرار المنع من التسجيل لفترتين لن يكون ساريًا إلا بعد انتهاء المرافعات في مركز التحكيم الرياضي، بذلك يتمكّن الهلال من التسجيل في الفترة الصيفية الحالية والتي تنتهي بتاريخ 31 أغسطس”.

جدير بالذكر أن أزرق الرياض كان تُوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 أول أمس الاثنين بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد الذي احتل الوصافة.