انفصل قطب الإعلام والملياردير روبرت مردوخ، البالغ 91 عامًا، عن زوجته عارضة الأزياء والممثلة، جيري هول، 65 عامًا، بعد زواج دام 6 سنوات فقط، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ثروة روبرت مردوخ:

وصلت ثروته إلى قرابة 18 مليار دولار، وهم من أغنى 50 شخصًا في العالم، وضمن أقوى 35 شخصًا على الأرض، وكلفه زواجه السابق نحو 2 مليار دولار.

وبحسب شبكة CNBC، فإن هذا الطلاق قد يكلف روبرت مردوخ نفس الثروة أو يزيد.

وكان قد تزوج مردوخ ثلاث مرات من قبل، وقالت التايمز: إن المقربين منه فوجئوا بسماع نهاية زواجهما، حيث قال أصدقاؤهما: إنهما لطيفان معًا، ويعيشان في فقاعة صغيرة، ويتصرفان كزوجين مقربين ويتحدثان مع بعضهما البعض ويظهران دائمًا بشكل رومانسي.

وفي يوم زفافه، غرد مردوخ قائلًا: أشعر وكأني أسعد رجل في العالم، ومنذ ذلك الوقت لم يقم بالتغريد كثيرًا.

من هو روبرت مردوخ؟

التحق بكلية ويرسستر كوليج التابعة لجامعة أوكسفورد بإنجلترا، حيث درس في تلك الكلية تخصصات العلوم السياسية والاقتصاد والفلسفة، قبل أن يحصل على البكالوريوس ثم الماجستير في الفنون والعلوم من الجامعة ذاتها.

خلال رحلة مردوخ الطويلة تمكن من شراء كل من المؤسسات والصحف التالية:

أصبح المسؤول عن ميراث والده الإعلامي والذي كان عبارة عن شركة نيوز ليمتيد الإعلامية.

اشترى صحيفتي نيوز أوف ذو وورلد وذا صن ومجموعة صحف ذا تايمز.

وفي أمريكا اشترى صحيفة سان أنتونيو أكسبريس، وأسس ستار سوبرماركت تابلويد المتخصصة في مواضيع الإثارة.

ثم هيمن على صحيفة نيويورك بوست.

أسس شركة نيوز كوربوريشن القابضة التي أصبحت تتبع لها قناة فوكس نيوز الواسعة الانتشار.

ثم اشترى صحيفة وول ستريت جورنال.

وباتت نيوز كوربوريشن في سنة 2000 تضم أكثر من 800 شركة فيما يزيد على خمسين بلدا، ولها صافي أرباح سنوية يصل إلى خمسة مليارات دولار.

لذلك فهو يستحق عن جدارة الألقاب التي لُقب بها منها بارون الإعلام وقطب الصحافة والإعلام، ورجل الصناعة الإعلامية الأول في العالم.