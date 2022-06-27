وثق مقطع فيديو متداول، لحظة انهيار مدرج ملعب أثناء فعالية لمصارعة الثيران في كولومبيا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة المئات.

انهارت منصة مليئة بالناس في مصارعة ثيران في #كولومبيا. توفي أربعة أشخاص و أصيب مئات آخرين pic.twitter.com/p65502hNSC — خالد اسكيف (@khalediskef) June 27, 2022

تفاصيل الحادث

وأظهر المقطع المتداول، ثورًا هائجًا وسط الحلبة، وعدد كبير من الأشخاص الذين نزلوا إلى أرض الحلبة، لينهار جزء من الجانب الأيمن للمنصة المتواجد بها الكثير من الناس فجأة، وتعم الفوضى في المكان.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن الحادث وقع خلال عرض محلي للثيران وهو حدث شعبي ينزل خلاله الجمهور إلى الحلبة لمواجهة أبقار وصغار ثيران.

مقتل 4 وإصابة المئات

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن السلطات تخشى أن يتجاوز عدد القتلى العدد الحالي البالغ 4 قتلى.

وأوضح حاكم مقاطعة توليما خوسيه ريكاردو أوروسكو في تصريحات، أنه بعد الحادث الذي وقع في مدينة إل إسبينال، “هناك 4 قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل”.

وذكرت مستشفيات المنطقة إنها تعالج نحو 322 جريحا بينهم 4 في العناية المركزة، حسبما كشفت مارتا بالاسيوس مسؤولة الصحة في توليما، وفق “فرانس برس”.