كشف نادي نيوكاسل عن القميص الثالث للموسم المقبل والذي يتميز باللونين الأخضر والأبيض على كل من العنق والأكمام، وهو مخطط بألوان مشابهة بشكل ملحوظ لما يرتديه المنتخب السعودي.

استحواذ الاستثمارات العامة على نيوكاسل

وبحسب موقع سكاي سبورت، فإن نظام الألوان مشابه بشكل لافت للطقم الذي يرتديه المنتخب السعودي، وقد تم الاستحواذ على النادي البريطاني في صفقة شراء بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر الماضي، وبحكم تلك الصفقة امتلك الصندوق 80% من أسهم النادي.

وتابع الموقع: جاء الاستحواذ وفقًا لرؤية 2030 السعودية والتي يمولها صندوق الاستثمارات العامة، وهو يأتي في نطاق الاستثمار في الرياضة، بجانب أمور أخرى مثل المشاريع السياحية الضخمة.

وتغير المجموعة الثالثة باللونين الأخضر والأبيض لهذا الموسم بمثابة تغيير عن مخطط اللون الأزرق بالكامل للموسم الماضي.

ويُذكر أن نيوكاسل يونايتد سيستضيف نوتنجهام فورست الصاعد حديثًا في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لموسم الدوري الممتاز 2022/23، كما يستضيف إيدي هاو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي في 20 أغسطس.