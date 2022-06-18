شكا عدد من الأهالي بمنطقة جازان، من ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في المنطقة، حيث تجاوز السعر المقرر لها، ووصلت قيمة الواحدة في نقاط البيع إلى 25 ريالًا، وسط مطالبات بتدخل المسؤولين.

فيديو | أسعار أسطوانات الغاز في #جازان تتجاوز السعر المقرر لها وسط مطالبات بالتدخل#الإخبارية pic.twitter.com/blFKjFUion — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2022

سعر أسطوانة الغاز:

ورصد تقرير لقناة “الإخبارية”، تباين أسعار أسطوانات الغاز في منطقة جازان، وتفاوتت الأسعار حيث تراوحت ما بين 24 إلى 27 ريالًا خلال الأيام القليلة الماضية.

فيديو | مراسل #الإخبارية: أسعار الغاز في #جازان متفاوتة وتتراوح ما بين 24 إلى 27 ريالا pic.twitter.com/16WLuv4y3q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2022

وقال أحد المواطنين: إنه في ظل ارتفاع أسعار الغاز بعض المستهلكين يصلون إلى المحل أو مستودعات أسطوانات الغاز، ثم يعودون دون تعبئة.