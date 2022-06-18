تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق تهور قائد شاحنة وقيادته بسرعة جنونية على أحد الطرق بالعاصمة الرياض.

وتفاعلت الإدارة العامة للمرور مع بلاغ “مواطن” بشأن سائق مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يقود شاحنته بتهور.

تجاوز للمركبات وتهور على الطريق

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن”، عبر “تويتر”، وتجاوز قائد الشاحنة سرعة فوق 120 كلم وتجاوز خاطئ من اليمين معرضاً حياة الناس للخطر، وذلك بالطريق الدائري الشمالي في الرياض.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تعليقها على المقطع، أنه تم ضبط قائد الشاحنة وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.