أفادت عدة تقارير سابقة بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينتوي زيارة السعودية، وفي حين قالت شبكة CNN سابقًا: إن الزيارة ستكون في مايو إلا أنها نقلت عن مصادرها أنه تم التأجيل لمنتصف يوليو، وذلك قبل أن يتم نفي كل هذا من خلال تقارير أخرى.

إجابة جو بايدن:

ووسط ذلك التضارب، والإيجاب والنفي، قام أحد الصحفيين بسؤال جو بايدن مباشرة عما إذا كان ينتوي القيام بالزيارة أم لا، فجاءت إجابته أولًا بأنه لم يقرر بعد ما موقفه حول الزيارة، وبعد 20 ثانية بالضبط قال: إنه يخطط بالفعل للقيام برحلة إلى هناك.

وكان الحوار كالتالي: هل قررت ما إذا كنت ستذهب إلى المملكة أم لا؟ فأجاب الرئيس جو بايدن أمام الكاميرا: لا ليس بعد.

وعند سؤاله مجددًا عن ما الذي يعيق تلك الخطوة، أجاب: يصادف أن في هذه الأيام سيكون هناك اجتماع أكبر يعقد في المملكة، وهذا هو سبب ذهابي إلى هناك، فهناك قضايا تتعلق بالأمن القومي يجب مناقشتها.

تصريحات البيت الأبيض:

وكان قد قال مصدر مطلع، أمس الأحد، لصحيفة ديلي ميل البريطانية: إنه من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن الزيارة إلى السعودية هذا الأسبوع، وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي أنه تم التخطيط لزيارة جو بايدن بالفعل إلى الشرق الأوسط على أن تكون السعودية على أولى قائمة تلك الزيارات.

وقال المتحدث: ليس لدينا تفاصيل أخرى، لكننا سنعلن بمجرد أن يكون هناك معلومات أخرى.

وبحسب تصريحات المسؤولين فإن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة بعض الملفات المهمة التي تسيطر عليها أجواء الصراع الدولي.