وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نداءً من أجل السيطرة على شراء الأسلحة، أمس الخميس، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي آخر في ولاية تولسا، حيث قال: لا مزيد من الأعذار.

وتابع بايدن: النقاش أمر مهم ولكنه ليس كافيًا، ينبغي أن نتحرك والكونغرس بحاجة إلى التحرك، وحث المسؤولين على اتخاذ إجراءات من شأنها حظر الأسلحة الهجومية وتعزيز عملية التحقق من خلفية الأشخاص المقبلين على الشراء.

وقال بايدن إنه لا يستطيع إملاء الأوامر على الكونغرس بشأن تجريم حيازة السلاح حيث تقع المسؤولية عليه بالكامل لإحداث التغيير دائم.

حادث إطلاق النار في الولايات المتحدة

وفي صباح الخميس ، فتح مسلح النار على مستشفى في ولاية تولسا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بواسطة سلاح AR-15 اشتراه قبل ثلاث ساعات من الهجوم، ويأتي ذلك بعد أيام من قيام مسلح بقتل 19 طفلاً واثنين من المدرسين في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، تكساس، باستخدام نفس السلاح AR-15 الذي اشتراه قبل أيام من عيد ميلاده الثامن عشر، والذي جاء أيضًا بعد أن فتح مسلح النار في محل بقالة في بوفالو، مما أسفر عن مقتل 10 متسوقين.

وهزت جميع هذه الأحداث التي تأتي في أيام قليلة الشعب الأمريكي، خاصة أن ذلك يأتي في مناسبة يوم الذكرى الذي يُكرِم الجنود الأمريكان.

تحرك مجلس النواب

وصباح اليوم عقدت اللجنة القضائية في مجلس النواب جلسة لتمرير قانون حماية الأطفال وذلك ضمن أحدث حملة للكونجرس للحد من الأسلحة، ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون سن شراء بعض البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 عامًا.

كما وعدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بعقد جلسة استماع تهدف لحظر الأسلحة الهجومية.