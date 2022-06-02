قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يستطيع خفض أسعار الغاز في الولايات المتحدة قريبًا، متابعًا أنه لا توجد حلول سحرية سريعة متاحة لخفض التضخم أو إنهاء أسعار الغاز القياسية.

وفي حديثه عن القضية التي وصفها بأولويته القصوى، استشهد جو بايدن بالأسباب والقيود الخارجية على ما يمكن فعله للسيطرة على التضخم، مضيفًا: هناك الكثير مما يجري الآن، لكن فكرة أننا نملك زرًا يمكننا النقر عليه لخفض تكلفة البنزين والغاز أمر غير منطقي.

وتابع: لا يمكننا اتخاذ إجراء فوري لمعرفة كيفية خفض أسعار البنزين إلى 3 دولارات للغالون، ولا يمكننا القيام بذلك أيضًا فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، حيث أدى الصراع الدولي إلى نقص الغذاء في جميع أنحاء العالم.

ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة

وارتفعت أسعار الغاز في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 4.67 دولار للغالون، ويُعد كسر حاجز الـ 4 دولارات في الولايات الخمسين حدثًا يحدث لأول مرة في التاريخ.

التضخم بات مصدر قلق

وجاءت تعليقات جو بايدن بعد أن اعترفت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، بشكل قاطع بأنها كانت مخطئة في التنبؤات السابقة من حيث وجود خطر ضئيل للتضخم، حيث قالت إنه بات الآن مصدر قلق لدرجة أنه أصبح أولوية الرئيس بايدن.

وكان جو بايدن بنفسه قال الصيف الماضي إن زيادات الأسعار مؤقتة، متابعًا: أعتقد أن هناك مخاطرة صغيرة وأعتقد أنه يمكن التحكم فيها ولا أتوقع أن التضخم سيكون مشكلة.

وكانت هناك صدمات غير متوقعة وكبيرة للاقتصاد الأمر الذي عزز من أسعار الطاقة والغذاء واختناقات العرض والذي أدى التأثير على الاقتصاد الكلي بشكل سيئ، ومن تلك الصدمات ظروف الوباء والصراع الدولي ومشاكل سلسلة التوريد وسياسات الفيدرالي الأمريكي التي لا تلقى قبولًا واسعًا.