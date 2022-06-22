أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء وبشكل رسمي عن التعاقد مع اللاعب السنغالي ساديو ماني حتى صيف 2025 قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي.

وكان ماني صاحب الـ29 عامًا، رفض تجديد العقد مع ليفربول مفضلًا خوض تجربة احترافية جديدة وهو ما فعله بالانتقال لنادي بايرن ميونخ.

وقال ماني بعد الانتقال إلى البايرن: ” لا شك أن بايرن ميونخ هو النادي المناسب لي من أجل التطور وتقديم الأفضل، وعندما عرض علي مسؤولو البايرن مشروع النادي وافقت على الفور، لا يمكنني التفكير مرتين”.

وتابع ماني: ” بايرن ميونخ فريق قوي ولديه طموحات للمنافسة على الألقاب، وجميع اللاعبين هنا يريدون الفوز بالبطولات”.

تفاصيل صفقة ساديو ماني مع بايرن ميونخ

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” أن ليفربول سيحصل على 32 مليون يورو بجانب 6 ملايين يورو أخرى كنسبة من مشاركات اللاعب، و 3 ملايين يورو أخرى وفقًا لإنجازات اللاعب الفردية مع النادي