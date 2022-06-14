يتضمن جدول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يوليو المقبل عقد قمة عربية أمريكية.

موعد القمة العربية الأمريكية

فقد دعا خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله – أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م.

أهمية زيارة بايدن للسعودية

وسوف يزور الرئيس بايدن المملكة يوم 15 يوليو المقبل تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وتعكس زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة ولقاؤه مع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، استشعار قيادتي البلدين لحجم التحديات المُشتركة وأهمية رفع التنسيق إلى أعلى مستوياته، تعزيزًا للنهج الثابت الذي تتميز بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.