تعتزم إدارة نادي برشلونة الإسباني لتقديم عرض جديد إلى بايرن ميونيخ الألماني من أجل التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة يواصل مفاوضاته:

وأشار صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن عرض برشلونة الجديد للتعاقد مع ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عامًا وهداف الدوري الألماني قد يتم تقديمه قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ولفتت تقارير إلى أن عرض برشلونة الأول وصل لما يقرب من 32 مليون يورو شاملًا المتغيرات، ما اعتبره بايرن ميونيخ غير لائق، إلا أن النادي الإسباني لديه قيود مالية بسبب الديون الكبيرة.

وأكد وكيل ليفاندوفسكي، بيني زاهافي، أنه خلال أيام قليلة سيقوم البارشا بإرسال العرض الجديد، وشدد على أنه سيكون نهائيًّا ولن يكون هناك مجال لتحسينه.

وأضافت الصحيفة: “قيمة العرض ستكون 32 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات، وأكد مسؤولو البايرن أنهم لن يسمحوا برحيل ليفاندوفسكي قبل انتهاء عقده الذي يمتد لعام كامل”.

ليفاندوفسكي يرغب في الرحيل:

وشدد المهاجم البولندي على أن مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ انتهى بعد 8 سنوات، وأكد أنه يرغب في بدء رحلة جديدة في مشواره، لرغبته في الانتقال إلى البارشا.