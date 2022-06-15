تستعد بريطانيا لتوجيه ضربة قوية لطموحات الصين النووية، وذلك بموجب خطط ستمنح المملكة المتحدة سلطة التدخل في قرارات المشاريع التي تشكل خطرًا على أمنها القومي.

وبحسب صحيفة التليغراف، قال وزير الأعمال، كواسي كوارتنج: إن لندن تمضي قدمًا في المقترحات التي ستمنح الحكومة حصة خاصة بنسبة 20% في محطة Sizewell C سيزويل سي المخطط بناؤها بسوفولك في بريطانيا.

وتطالب الحكومة البريطانية أن يكون لها سلطات أمنية مقابل تشييد أي محطة نووية على أراضيها في المستقبل ويشمل ذلك سيزويل سي.

أين الضرر على الصين؟

في السابق، قدمت شركة China General Nuclear استثمارات كبيرة لمحطة طاقة Sizewell C إلى جانب EDF الفرنسية، وبالتالي عندما تقوم الشركة بتطوير مشروع للصين ترى فيه المملكة المتحدة أي خطر من أي اتجاه، ستطالب بوقفه قانونًا بدعوى حماية الأمن القومي.

صلاحيات بريطانيا بموجب الصفقة الجديدة:

وفي الواقع فإن الصفقة المقترحة تمنح سلطة للحكومة البريطانية بحيث تسمح لها باستبعاد الصين من مرحلة بناء Sizewell C في سوفولك، ويأتي ذلك ضمن رغبة بريطانيا، والغرب بصفة عامة، بإنهاء طموحات بكين النووية.

وقال مصدر حكومي لصحيفة التليغراف: إن الصلاحيات التي تكتسبها لندن من خلال الحصة الخاصة لم يتم تحديدها بعد، وسيتم تحديدها على أساس كل مشروع حسب حساسيته.

وهذا يعني أن لـ بريطانيا الحق في التدقيق في الاستثمار الخارجي للشركة ومشاريعها واتخاذ أي إجراء مناسب لصالح الأمن القومي.