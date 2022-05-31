خلال أزمة أفغانستان الصيف الماضي، قرر بن والاس أن لديه ما يلزم ليكون رئيسًا للوزراء بعد بوريس جونسون، وذلك بعد أن أثبت أن نظرته على حق، حيث توقع أن طالبان ستستولي على كابول بعد الانسحاب الأمريكي، وكان قد خالفه في ذلك وزير الخارجية آنذاك دومينيك راب، وكانت تلك القضية هي نقطة تحول في الطريقة التي رأى بها نفسه، فوفقًا لأصدقائه قال: إنه يستحق منصب رئيس الوزراء.

مرة أخرى، كانت هناك قضية داخلية في بريطانيا بشأن التحويل الواضح للموارد العسكرية لإنقاذ القطط والكلاب في محمية حيوانات، وفي حين كان الرأي العام مؤيدًا لذلك إلا أن والاس، القبطان السابق في الحرس الأسكتلندي، وجد ذلك مزعجًا وليس شيئًا يفتخر به، وبعد 6 أشهر أثبتت التطورات أنه كان محقًّا.

خليفة بوريس جونسون:

تشير التقارير البريطانية حاليًّا إلى أنه مع تنامي الدعوات للإطاحة برئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون بسبب خرقه لقوانين الحظر إبان الجائحة، فإن بن والاس يُوصف الآن بأنه خليفة جونسون.

وبحسب تقرير موقع spectator فإنه مع احتلال الصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا الصدارة في أذهان الناس، فإن فكرة وجود رجل عسكري كرئيس للوزراء هي بالتأكيد فكرة مريحة.

وتابع التقرير: ربما حان الوقت لتولي الجندي مسؤولية استجابتنا لهذه الفوضى، ويبدو أن هذا ما يفكر فيه الكثيرون، مما تسبب في ارتفاع شعبية والاس، وذلك وفقًا لأحدث استطلاع للرأي صنفه فيه أعضاء حزب المحافظين على رأس قائمة طويلة من المرشحين المحتملين لتولي المنصب.

معلومات عن بن والاس:

قال التقرير البريطاني: والاس بلا شك ماهر في الأمور العسكرية كما يتوقع المرء من جندي سابق خدم في ألمانيا وقبرص وبليز وأيرلندا الشمالية، فهو له إنجازات عسكرية عظيمة، كما أصيب أثناء الخدمة بثقب في مقلة العين؛ لذلك من الواضح أنه شجاع ومقدام.

وقد تلقى تعليمه في مدرسة عامة، وهو ابن جندي في الحرس الملكي الأول، باختصار يشير كل شيء إلى أنه رجل بريطاني عسكري وسياسي جيد وليس لديه مشكلة في مناقشة المسائل الدموية والعنيفة.

وكان تعليق والاس على عملية روسيا العسكرية أن ما تفعله أوروبا هو نفحة غرور كاذبة لن تقوى على الاستمرار فيها، وتشير الأحداث إلى أن توقعه كان في محله، بل إنه قبل ذلك، توقع أن يقوم بوتين بعمليته في كييف، وذلك في وقت شكك فيه كثيرون من قدرة الرئيس الروسي على تنفيذ تهديداته.

طموح مجنون:

يشتكي معارضو بن والاس أنه يقوده طموح مجنون، وهو شخصية جريئة تحب المناورات، وهو أمر قد لا يكون مناسبًا للمنصب.