خاطر رجل بريطاني بحياته من أجل الحصول على وظيفة أحلامه في السعودية، فقد أُجبر على النوم في سيارته بسبب انتظاره لجواز سفره، وقد ظل على هذا الحال لمدة 4 أشهر حتى أُصيب بمرض خطير في صدره.

وبحسب صحيفة The Mirror البريطانية، فقد انتهى المطاف بالشاب مايكل جونز، 25 عامًا، في المستشفى مصابًا بعدوى في الصدر بسبب النوم في سيارته، الأمر الذي قد يفقده عرض العمل الجديد في إحدى الجامعات المرموقة في المملكة.

وتابعت الصحيفة: أضحى مايكل جونز بلا مأوى وينام في سيارته بعد أن وقع في أزمة تأخير جواز السفر، فبعد أن حصل على وظيفة أحلامه في أحد أكبر المجمعات الرياضية الجامعية في العالم في المملكة العربية السعودية، تقدم بطلب للحصول على جواز سفره الأول في 28 فبراير، متوقعًا استلامه في غضون خمسة أسابيع.

وقيل له: إن الأمر سيستغرق 10 أسابيع لكنه لم يتلقه حتى بعد مرور 15 أسبوعًا، وإذا لم يحصل عليه ويسافر بحلول يوم الجمعة، فقد يخسر مرتب بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني في السنة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في جدة.

وبعد حصوله على فرصة العمل، استقال مايكل من وظيفته القديمة وانتقل من شقته في باري بجنوب ويلز، حيث توقع أن يكون بالفعل في السعودية، لكنه انتهى به الحال بالنوم في سيارته وإصابته في صدره.

وقال مايكل: إنه كابوس، سأكون محطمًا إذا فقدت الوظيفة، هذه فرصة عظيمة لي، ولكن انتهى بي الحال بمستقبل كله على المحك ومرض مؤلم.