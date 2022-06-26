تمكن مراهق من جنوب لندن، من إخراج عملة معدنية بحجم 5 بنسات من أنفه، بعدما ظلت عالقة هناك لمدة 10 سنوات.

تفاصيل الواقعة

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال عمير قمر، البالغ من العمر 14 عامًا، إنه يتذكر أنه دفع العملة المعدنية في فتحة أنفه قبل عقد من الزمان عندما كان يلعب، حيث علقت عندما كان في الرابعة من عمره، لتظل عالقة في تجويف الأنف.

وذكرت والدة قمر أن الأطباء لم يفلحوا في اكتشاف وجود جسم معدني في الأنف رغم زياراتها المتعددة للمراكز الطبية، بعدما اشتكى الفتى من صعوبة في التنفس أثناء لعبه كرة القدم، فضلًا عن آلم شديد بأنفه.

مفاجأة بالعثور على العملة

وأوضح عمير أنه شعر بشيء في أنفه وألم شديد يوم الأحد الماضي، ما دفعه إلى إغلاق إحدى فتحات أنفه والنفخ بقوة، ليتفاجأ بخروج العملة المعدنية.

وأكد أنه شعر بالصدمة الشديدة بعد رؤية العملة وأخذ وقتًا حتى استفاق من المفاجأة، لكنه أحس براحة تامة بعد خروجها.