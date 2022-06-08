سجلت كل من حفر الباطن والأحساء، اليوم، الأربعاء، أعلى درجات الحرارة بين المدن السعودية بواقع 49 درجة مئوية، حسبما كشفت بيانات المركز الوطني للأرصاد.

وأفادت نشرة النهار على قناة “الإخبارية” نقلًا عن المركز الوطني للأرصاد، بأن مدينة الباحة كانت الأدنى في درجة الحرارة بـ16 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت كل من جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة في الجو وتبلغ 95% و90%. وأشار المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة اليوم، إلى أن الدمام سجلت 48، تلتها الرياض بـ46 درجة مئوية.

كما ذكر المركز أن مكة المكرمة والمدينة وبريدة والدوادمي ورفحاء والمجمعة سجلوا 45 درجة. وحول درجة الحرارة الصغرى، سجلت أبها 17 درجة وطريف 19، وكانت الباحة الأدنى بـ16 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقر على بقية مناطق المملكة.

كما توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.