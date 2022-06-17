كشف القانوني أحمد الشيخي عن أن بيدرو مسيرينا محامي المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب السابق، قريبًا من العودة لـ الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب الجزائري كما قال محاميه سيوقع لناد سعودي خلال أيام، وأكد أن الشباب لن يكون من حقه نيل أي مبالغ مستحقة، وسيوقع اللاعب مع ناديه الجديد دون إذن الشباب”.

ماذا قال محامي جمال بلعمري ؟

وأضاف: ” محامي اللاعب سوف يستأنف ضد القرار الصادر من الفيفا لتخفيض الشرط الجزائي التعسفي وسوف يتمكن من النجاح في ذلك”.

وألزم “فيفا”، جمال بلعمري بدفع 905 آلاف يورو لصالح نادي الشباب، كما منحه مهلة لمدة 45 يومًا، من أجل سداد المبلغ، وذلك قبل توقيع عقوبات رياضية عليه.

وشارك اللاعب الجزائري مع الليوث في 73 مباراة رسمية بجميع البطولات خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2020، وتمكن من تسجيل هدف وصنع هدفين.