قال مايكل بلومبيرغ، صاحب الوكالة التي تحمل نفس الاسم، إن نظام المدارس الحكومية في أمريكا والتي يُطلق عليها اسم المدارس العامة فاشلة، وقد ألقى باللوم على قادة نقابة المعلمين.

وقد وصف عمدة مدينة نيويورك السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020 نظام التعليم العام بأنه فاشل وذلك في مقال رأي بعنوان A Wake Up Call for Public Education أو نداء صحوة من أجل التعليم الحكومي، وذلك بعد كشف تقرير أن 1.3 مليون طالب تركوا المدارس العامة منذ الوباء.

وقال بلومبرغ إن الرسالة الموجهة من الآباء إلى للمعلمين والمسؤولين واضحة وهي أن الكثير من المدارس العامة تفشل والآباء يصوتون من أجل المدارس الأخرى ومن هنا فهناك حاجة شديدة لاتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة.

وأشار إلى أن الوضع حاليًا هو أن الطلاب يفرون من المدارس العامة بأعداد قياسية، وفي المقابل فإن العديد من المدارس المستقلة في جميع أنحاء البلاد بات لديها قوائم انتظار طويلة.

وتابع: حتى الآن، كان الرد الحكومي الوحيد هو إنفاق المزيد من الأموال التي ذهب الكثير منها إلى الجميع باستثناء أطفالنا.

كما انتقد أيضًا قادة نقابة المعلمين الذين قاوموا العودة للفصول بعد فترة طويلة من اتضاح أن الفصول الدراسية آمنة.

انخفاض الالتحاق بمدارس أمريكا

وشهدت معظم الولايات في أمريكا انخفاضًا في الالتحاق بالمدارس لمدة عامين متتاليين، على سبيل المثال، في ولاية نيويورك، انخفض الالتحاق بالتعليم الأساسي حتى الصف الثاني عشر بنسبة مذهلة بلغت 9%.

التعليم عن بعد كارثة

ووصف بلومبيرغ التعليم عن بعد بأنه كارثة مضيفًا من خلال التحليلات، فإن السنة الأولى من الوباء تركت الطلاب متأخرين في الرياضيات بمعدل خمسة أشهر، ومتأخرين في القراءة بمعدل 4 أشهر علمًا بأن هناك فجوات أكبر بكثير في المدارس منخفضة الدخل.