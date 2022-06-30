كرمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية المشاركات في دبلوم تمكين أمهات الأيتام في نسخه الخمس والذي نظمته الجمعية بالشراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية بحضور الدكتور عادل الطويفي وكيل كلية الدراسات التطبيقية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

مشاركة 113 متدربة:

وأوضح مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي أن البرنامج شارك في نسخه الخمس عدد 113 متدربة حصلن على 25510 ساعة تدريبية، في عدة مجالات (اجتماعية ومهارية/ نفسية وتربوية / اقتصادية / مهنية / تقنية).

وأشار الخالدي إلى أن تكلفة التدريب والخدمات والحوافز والمكافآت التي قدمت للمتدربات تجاوزت مليون 130 ألف ريال.

وأضاف الخالدي: كرمنا اليوم عدداً من المتميزات في البرنامج تقديراً للجهد الكبير الذي بذلنه خاصة أن الدبلوم يعد الأول من نوعه بالمملكة الذي تم تصميمه بناء على دراسة علمية عن (الاحتياجات التدريبية لأمهات الأيتام) وكذلك احترافية التنفيذ في جهة أكاديمية من خلال شركائنا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (كلية الدراسات التطبيقية) كما أن لهذا البرنامج دوراً بارزاً في تمكين وتنمية مهارات أمهات الأيتام ورفع قدراتهن في تربية وتنمية مواهب أبنائهن الأيتام لصناعة جيل واعد صالح لنفسه ولأسرته ويساهم بفعالية في بناء وطنه.

أهداف البرنامج:

وأوضح الخالدي أن البرنامج حقق أهدافه في النسخ الخمس من خلال رفع كفاءة أمهات الأيتام في التعامل الفعال مع أبنائهن، كما أنه ساهم في رفع كفاءة الأيتام بطريقة غير مباشرة عن طريق الارتقاء بقدرات الأم المعيلة، وقدم الخالدي شكره لمنصة إحسان على دعمها للبرنامج ولجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على ما قُدم للمشاركات من معلومات ثرية كان لها أثر إيجابي على حياتهن.