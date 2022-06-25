قالت بوليتيكو: إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السعودية على عدة جبهات، وقد أدركت الإدارة الحالية هذه الحقيقة، وذلك وفقًا لمصادر داخلية رفيعة المستوى للمجلة الأمريكية.

وتابع التقرير: منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه كانت هناك سلسلة من الزيارات على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، حيث ذهب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى هناك، وكذلك مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، وبالمثل، كانت هناك أيضًا زيارات سعودية إلى الولايات المتحدة.

وأضافت مجلة بوليتيكو: هناك اعتراف في البيت الأبيض بأنه على الصعيد الأمني والاقتصادي، فالسعوديون هم شريك مهم والولايات المتحدة بحاجة للمملكة، والقضايا الدولية الأخيرة شجعت البلدان على تعميق علاقتهما.

واستطرد التقرير: رأت الولايات المتحدة أن العلاقة مع المملكة أكبر من أن تكون ضعيفة أو تفشل، ومن هنا تطلعت واشنطن إلى شريكتها القوية على مر السنين، السعودية، هذه علاقة عمرها 75 عامًا.

وتتطلع أمريكا حاليًّا بمعاونة السعودية، تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وأيضًا تحقيق الاستقرار في بعض اقتصادات المنطقة مثل لبنان والعراق، وكذلك مناقشة الأوضاع بخصوص ملف إيران النووي.

السعودية حجر أساس في المنطقة:

وقال التقرير: معظم القضايا السياسية الرئيسية في ذلك الجزء من العالم لا يمكن حلها إلا بتدخل المملكة، فهي حجر الأساس في المنطقة.

واختتم التقرير قائلًا: لا يمكن إنكار دور السعودية في لعب أدوار مهمة للغاية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبالمثل، لا يمكن إنكار أنها أهم حليف إستراتيجي لأمريكا في العالم.