يسير النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا بشكل مميز مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

بيريرا يقترب من معادلة رقم الجبلي

ونجح بيريرا في صناعة 11 هدفًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقترب من معادلة رقم يوسف الجبلي موسم 2019/ 2020، بعدما صنع 12 هدفًا، في رقم قياسي لصناعة الأهداف بموسم واحد.

وغاب بيريرا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الأيام الماضية، بعد تعرضه لـ”إنفلونزا”، وتواجد في العيادة الطبية وصالة الألعاب البدنية بالنادي بالأمس ما يؤكد صعوبة مشاركته أمام الفتح.

مباراة الفتح ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.