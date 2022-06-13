أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تأجيل موعد انطلاقة منافسات الجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تأجيل انطلاق آخر جولتين من الدوري:

ومن المقرر أن تُقام جميع مباريات الجولة الـ29، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري، على أن يتم لعب مواجهات الجولة الأخيرة، يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر ذاته.

وأوضحت لجنة المسابقات في بيانها إلى أن قرار تأجيل الجولتين الأخيرتين، جاء بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك نظرًا لتأهل الأخضر الأولمبي إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ29، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يتجاوز فيتنام:

ولعب منتخب السعودية ضد فيتنام، على ملعب لوكوموتيف في طشقند، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد نظيره الأسترالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط طموحات بمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.