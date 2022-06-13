أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس الأحد، عن تأجيل موعد انطلاقة منافسات الجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تُقام جميع مباريات الجولة الـ29، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري، على أن يتم لعب مواجهات الجولة الأخيرة، يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر ذاته.

كم مرة تأجل فيها دوري المحترفين ؟

يذكر أنه كان من المقرر اختتام منافسات الدوري في 29 مايو الماضي، ولكن تم تأجيلها ليومي 18 و 23 يونيو حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وبعد تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لنصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا تم تأجيل الجولتين لـ يومي 23 و 27 يونيو، ليكون موسم 2021/2022 الأطول برصيد 320 يومًا، أي أنه أطول من موسم 2019/2020 الذي توقف لفترة بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت لجنة المسابقات في بيانها إلى أن قرار تأجيل الجولتين الأخيرتين، جاء بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك نظرًا لتأهل الأخضر الأولمبي إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ29، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الهلال.