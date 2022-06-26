عقدت اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، أول ورشة عمل مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عن طريق الاتصال المرئي.

اجتماع اللجنة مع أندية دوري المحترفين:

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه، إلى أن إقامة الورشة بهدف شرح آلية نظام عمل اللجنة والخطط المستقبلية التي تهدف لتحقيقها الأعوام الثلاثة المقبلة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد مطلع الشهر الجاري بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، وذلك تزامنًا مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية الموافق لـ 30 يونيو 2022.

أهداف اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل:

وتهدف اللجنة التأسيسية في المرحلة الأولى من عملها إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات، وذلك من خلال العمل المشترك مع لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.

ووضعت اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل جدولًا زمنيًّا لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الـ 3 المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل خلال الأيام القادمة ورشة عمل لأخرى لأندية دوري يلو للدرجة الأولى.