تترقب الجماهير قمة السعودية ضد الإمارات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط طموحات بمواصلة التألق والظهور بشكل مميز.

السعودية ضد الإمارات

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد الإمارات، مساء يوم غد الخميس، على ملعب لوكوموتيف طشقند، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقبل مباراة السعودية ضد الإمارات، يحتل الأخضر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان تحت 23 عامًا، فيما يقع الأبيض في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الأخضر والإمارات يسعيان للتأهل

ويطمح الأخضر بقيادة سعد الشهري لمواصلة تألقه في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإمارات، من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يصعد الأول والثاني من كل مجموعة.

ولم يستقبل منتخب السعودية الأولمبي أي هدف حتى الآن، حيث فاز على طاجيكستان بخماسية دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًا مع اليابان، ويسعى لتجاوز الإمارات، ومواصلة مشواره، أملًا في حصد اللقب للمرة الأولى.

على الجانب الآخر، أنعش منتخب الإمارات حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، بعد فوزه على طاجيكستان في الجولة الثانية بهدفين دون رد، عقب خسارته في أول مباراة أمام اليابان، ما يزيد من صعوبة مواجهته ضد الأخضر.