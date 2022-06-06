لعب منتخب الإمارات ضد طاجيكستان، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ونجح الأبيض في الفوز بثنائية نظيفة.

منتخب الإمارات ضد طاجيكستان:

وبدأت مباراة منتخب الإمارات ضد طاجيكستان بشكل سريع، واستحوذ الأبيض على اللعب، وكان الأكثر خطورة على المرمي، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12 عن طريق عبدالعزيز محمد.

واستمر ضغط الإمارات بقوة؛ أملًا في تسجيل هدف جديد، والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى منافسات الدور التالي في كأس آسيا، ولكن أهدر لاعبوه العديد من الفرض، لينتهي الشوط الأول بتأخر طاجيكستان بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأبيض ضغطه، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، قبل أن يحرز منصور سعيد الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الإمارات بنتيجة 2/ 0.

ترتيب المجموعة الرابعة بكأس آسيا:

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2022، كالتالي؛ منتخب السعودية تحت 23 عامًا في الصدارة بـ4 نقاط في صدارة وبفارق الأهداف عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.

وأنعش منتخب الإمارات حظوظه في التأهل بعد الخسارة أمام اليابان في الجولة الأولى، ورفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب طاجيكستان الترتيب بدون رصيد.