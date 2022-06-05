يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم وبإطلالته الأولى تحت قيادة المدرب المصري إيهاب جلال، لمواجهة منتخب غينيا كوناكري مساء اليوم في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في ساحل العاج.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي.

تاريخ المواجهات

وتقابل المنتخب المصري مع نظيره الغيني في 8 مباريات، حيث فازت مصر في 4 مباريات وفاز المنتخب الغيني في لقاء، وكان التعادل حاضرًا في 3 لقاءات.

منتخب مصر يسعى بقيادة مدربه إيهاب جلال لنيل إعجاب الجمهور المصري وتحقيق الفوز بأداء جيد لتعويض خسارة لقب كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال وخسارة بطاقة التأهل لـ مونديال قطر أمام السنغال أيضًا.

وكان منتخب تونس تعادل بدون أهداف أمام منتخب بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2023، وتعادل منتخب إفريقيا الوسطى مع منتخب غانا، بينما فازت مالاوي على إثيوبيا بنتيجة هدفين لهدف، وتعادلت مدغشقر مع المنتخب الأنجولي بهدف لكل فريق.

نتائج مباريات أمس في تصفيات أمم إفريقيا

وكانت لقاءات أمس السبت انتهت بالتعادل بين فريقي بوروندي ونامبيبا والتعادل بين منتخبي النيجر وتنزانيا وفوز جامبيا على جنوب السودان، كذلك فازت السنغال بطلة إفريقيا 2021 على منتخب بنين بثلاثية مقابل هدف، موريتانيا فازت على السودان بثلاثية دون رد، منتخب الجزائر فاز على أوغندا بثنائية دون رد.

وحقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على الكونغو برازفيل برباعية دون رد، أما منتخب الجابون ففاز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد.