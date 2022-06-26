حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من إساءة استخدام الأدوية الوصفية المقيد الخاضعة للرقابة، وذلك مع احتفاء العالم باليوم الدولي لمكافحة المخدرات اليوم.

مخالفة التعليمات أخطر مما تتوقع

ونصحت هيئة الغذاء والدواء، بعدم تعريض الفرد حياته للخطر بسوء استخدامه للدواء المقيّد، مؤكدة أن مخالفة تعليمات الطبيب والصيدلي أو استخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية معتمدة قد يكون أخطر مما تتوقع، فمن المحتمل أن يؤدي للإدمان أو الوفاة.

أسباب خطورة سوء استخدام الدواء المقيد

وأوضحت الهيئة، أسباب خطورة سوء استخدام الدواء المقيد، في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، والتي تتمثل في:

1- زيادة الجرعة: الاستخدام المنتظم دون إشراف طبي للأدوية المقيدة يؤدي إلى اعتياد الجسم عليها، مما يستدعي زيادة الجرعة للحصول على التأثير نفسه والذي قد يؤدي للوفاة.

2- اختلاف التركيز، الأدوية التي تباع بطرق غير نظامية تختلف في قوتها وتأثيرها على حسب نقاوتها وغالبًا ما تخلط مع مواد مهلوسة ومجهولة بنسب مختلفة.

3- خلط الأدوية: خلط بعض الأدوية المقيدة مع الكحول يمكن أن يؤدي إلى تسمم الكحول وتثبيط في الجهاز التنفسي والوفاة.

4- الحالة الصحية: المستخدمون الذين يعانون من أمراض مثل نقص المناعة المكتسب ومرضى الكبد والسكري وأمراض القلب في خطر أكثر عند التعرض لجرعة زائدة.

وأشارت إلى أن عند حيازة أو استخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية مقيدة معتمدة يعرض الأشخاص للمساءلة القانونية.