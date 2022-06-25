شدد المركز الوطني للحياة الفطرية على أهمية التزام البحارة بالممارسات الصديقة للبيئة، لحماية الحياة البحرية.

وأشار في إنفوجراف نشره على صفحته الرسمية إلى أن رمي المرساة بشكل عشوائي قد يدمر مرجانية معمرة.

كما أوضح أن موت الشعاب المرجانية يعني أن يبقى مكانها خاليًا لعدة سنوات.

اليوم العالمي للبحارة:

وقد عَبَّرَ وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر- بمناسبة اليوم العالمي للبحارة- الذي يصادف 25 من شهر يونيو سنويًّا، عن تقديره الكبير للدور الحيوي الذي يقومُ به البَحَّارَةُ في صناعة النقل البحري العالمي وجهودهم الكبيرة في استمرار تدفق مقومات الحياة الرئيسة.

وقالَ في تغريدة: “نفخر بكم جميعًا، فأنتم ركيزة أساسية في تقدم القطاع البحري وحركة التجارة العالمية؛ بإسهاماتكم في دعم سلاسل الإمداد، وإيصال السلع إلى مختلف دول العالم، وتعزيز الخدمات اللوجستية”.

تعزيز القدرات:

يذكر أنَّ المملكةَ تواصلُ تعزيزَ قدراتها في قطاع الموانئ والنقل البحري، والاستثمار في العنصر البشري السعودي من البحارة، حيث يعملُ ما يزيد عن 1000 بَحَّارٍ سعودي في السفن السعودية التابعة للأسطول البحري السعودي، الذي سَجَّلَ في العام الماضي 2021م مراتبَ متقدمةً في جانب الحمولة الطنِّيَة، وحَقَّقَ المرتبةَ الأولى إقليميًّا والعشرين عالميًّا، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن العام 2020م.