حذر استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، من مخاطر غسل الدواجن قبل طهيها، مؤكدًا أن معظم أمراض الجهاز الهضمي والتي تكون بها جراثيم وبكتيريا تنتقل أساسًا من الغذاء.

فيديو | د. عبد العزيز العثمان: من أكبر الأخطاء غسل الدجاج قبل الطهي لتسببه في انتقال البكتيريا #برنامج_اليوم pic.twitter.com/hrFZxWskWm — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 7, 2022

وأضاف العثمان خلال حديثه ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه من المعلومات التي قد تكون صادمة للبعض أنه لا يجب غسل الدواجن قبل طهيها، لأنه من أكبر المسببات لنقل البكتيريا.

وأوضح أنه من المفروض غسل الدجاج بطريقة خاصة جدًا وذلك في حوض أو قِدر، مشيرًا إلى أن عدم غسله سيكون أهون من غسله بطريقة خاطئة تسبب انتشار البكتيريا.

غسل الخضراوات وتقسيم الطعام

وأكد ضرورة غسل الخضروات بشكل جيد قبل طهيها، ناصحًا بتقسيم الكميات الكبيرة من الأغذية خاصة اللحوم عند وضعها في الثلاجة حيث يتسبب ذلك في تبريدها من الخارج فقط، وهذا يجعل الجزء الداخلي من الممكن أن يتعفن.

وأشار إلى مصطلح “الحمل الميكروبي” وهو عبارة عن كمية الميكروبات الموجود في الغذاء، ويقيسه المختصون عن طريق نظام “حاسب”، إذ يمكن لشخص مختص معرفة سبب فساد الغذاء عن طريق المنزل أم النقل، موضحًا أن الأم لا تحتاج إلى هذا النظام ولكنها في حاجة فقط لدورات بسيطة لمعرفة التعامل مع الغذاء.

ويصادف اليوم الموافق 7 يونيو من كل عام، اليوم العالمي لسلامة الغذاء، والذي يهدف إلى توعية جميع الأشخاص بضرورة اتباع بعض الخطوات للحفاظ على سلامة الغذاء وعدم التسمم، وتشارك المملكة حول العالم الاحتفال بهذا اليوم.